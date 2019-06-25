اتفاق بين روسيا وأمريكا وإسرائيل حول أغلب القضايا بسوريا
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 01:09 م
خاطر عبادة
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أعلن وزير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا توصلوا إلى اتفاق بشأن معظم القضايا المتعلقة بالوضع في سوريا.
وأدلى بتروشيف بهذه التصريحات في القمة التي عقدت في القدس المحتلة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وأمين مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.
ووفقاً لشبكة "روسيا اليوم"، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي إنه يتفق مع الحكومة الإسرائيلية، على الحاجة لأن تكون سوريا دولة آمنة وسلمية لصالح المنطقة، ومع ذلك، ركز باتروشيف، بشكل خاص على ضرورة ضمان السيادة والسلامة الإقليمية للبلد العربي.
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