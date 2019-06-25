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تجديد حبس مسجل خطر بتهمة استعراض القوة بالمرج 15 يوما

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 01:08 م
تجديد حبس مسجل خطر بتهمة استعراض القوة بالمرج 15 يوما
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج بتجديد حبس مسجل خطر لاستعراضه القوة على المواطنين وحيازته أسلحة بيضاء وخرطوش، وذلك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات. 

ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة المرج أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم في ضبط "هشام .م"، حال قيامه بالتشاجر، واستعراض البلطجة على المواطنين، وبحوزته "فرد خرطوش" عيار 12مم، 2سلاح أبيض"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأسلحة بقصد استعراض القوة، وبمناقشته عن مصدرها قال بأنها خاصة بأحد أصدقاء، وجار ضبطه.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة للتحقيق.

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