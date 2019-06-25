الصين تنتقد العقوبات الأمريكية المحتملة ضد البنوك

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انتقدت الصين جهود واشنطن لفرض القانون الأمريكي في الخارج عقب صدور تقرير إخباري عن معاقبة ثلاثة بنوك صينية على تعاملاتها مع كوريا الشمالية.



وقد نفت البنوك التى اشارت اليها صحيفة واشنطن بوست أنها تواجه احتمالية فقدان الوصول إلى النظام المالى الأمريكى اليوم الثلاثاء أنها تخضع للتحقيق. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، جينج شوانج، "إننا نعارض باستمرار ما يسمى بالسلطة القضائية طويلة الأمد للولايات المتحدة على الشركات الصينية". ولم يقدم جينج أي تأكيد لتقرير الصحيفة.



كما أصدرت البنوك المشار اليها بيانات اعلنت من خلالها انها لم تخضع للتحقيق، وانها ملتزمة بالعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على التطوير النووي لكوريا الشمالية.

