خاص.. طبيب بروميتش يطمئن على حجازي في المنتخب ويحذر من مشاركته مصابا

خاص.. طبيب بروميتش يطمئن على إصابة حجازي في المنتخب ويحذر من مشاركته مصابا

تلقى محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اتصالا من جانب كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، يخبره خلالها بتواصل طبيب فريق ويست بروميتش الإنجليزي، مع الجبلاية، للإطمئنان على إصابة أحمد حجازي مدافع الفريق، خلال مشاركته بالأمم الإفريقية.

وأضاف مصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي"، أن طبيب الفريق الإنجليزي، طالب بتقرير مفصل عن إصابة لاعبه خلال مباراة زيمبابوي الأخيرية، والتي فاز بها الفراعنة بهدف دون رد، بالجولة الأولى لدور المجموعات.