خاص.. طبيب بروميتش يطمئن على حجازي في المنتخب ويحذر من مشاركته مصابا
خاص.. طبيب بروميتش يطمئن على إصابة حجازي في المنتخب ويحذر من مشاركته مصابا
تلقى محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اتصالا من جانب كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، يخبره خلالها بتواصل طبيب فريق ويست بروميتش الإنجليزي، مع الجبلاية، للإطمئنان على إصابة أحمد حجازي مدافع الفريق، خلال مشاركته بالأمم الإفريقية.
وأضاف مصدر داخل الجبلاية في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي"، أن طبيب الفريق الإنجليزي، طالب بتقرير مفصل عن إصابة لاعبه خلال مباراة زيمبابوي الأخيرية، والتي فاز بها الفراعنة بهدف دون رد، بالجولة الأولى لدور المجموعات.
وتابع المصدر، أن النادي الإنجليزي، تواصل مع كردي وطالبه بتحذير الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، من عدم مشاركة اللاعب في حال عدم تعافيه الكامل، حتى لا يتم فقده لمدة أطول وابتعاده عن الملاعب.
وكان حجازي تعرض للإصابة بالأنف، خلال مشاركته أمام المنتخب الزيمبابوي، في أولى مباريات الفراعنة الجمعة الماضية بكأس الأمم الإفريقية.
ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الكونغو، مساء الأربعاء المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجلولة الثانية لدور المجموعات، بالبطولة التي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل.
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