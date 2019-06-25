ضبط شخصين لحيازتهما كمية كبيرة من الألعاب النارية بالساحل

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية، من ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام في الساحل.



وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل قيام شخصين (صاحب محل ألعاب أطفال بدائرة القسم، وآخر سائق) مقيمين بدائرة القسم، بتجميع كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام داخل المحل "ملك الأول".



وبتقنين الإجراءات وباستهداف المحل تم ضبطهما وعثر بداخله على كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.