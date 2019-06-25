عاجل.. الزمالك يقرر رحيل النقاز وأحداد في الصيف المقبل



وأكد المصدر أن الإدارة طلبت من وكلاء الثنائي بالبحث عن عروض لهما في الصيف المقبل والبدء في تسويقهما لعدم القناعة بهما بشكل كامل والرغبة في الاستفادة من مقاعد الأجانب بقيد ثنائي هجومي في الفريق.



وأشار المصدر إلى أن الإدارة حصلت على موافقة الجهاز الفني للفريق برحيل الن قاز وأحداد وأن الأمر مسألة وقت فقط لإيجاد عرض مميز لهما لرفضهم الإستغناء النهائي عنهما وضرورة الحصول على مكسب مالي من ورائهما.



وكان الزمالك قد تعاقد مع النقاز في يناير من العام الماضي من صفوف النجم الساحلي التونسي مقابل 750 ألف دولار لكن أزمات اللاعب العديدة وكثرة مشاكله دفعت الإدارة لرحيله وعدم الإبقاء عليه.



في الوقت الذي تعاقد فيه الزمالك مع أحداد الموسم الماضي من الدفاع الجديدي المغربي لكنه فشل في إثبات نفسه ورغم حصوله على أكثر من فرصة لكنه لم يقدم أوراق اعتماده مع الفريق بعد.

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن إتخاذ الإدارة قرار نهائي برحيل كل من التونسي حمدي النقاز والمغربي حميد أحداد عن صفوف الفريق في ميركاتو الصيف المقبل.