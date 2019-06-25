انقلاب في صفقة "نيمار" مع ريال مدريد
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:44 م
الفجر الرياضي
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وضع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني شرطًا من أجل التفاوض مع نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وذكرت صحيفة أبولا البرتغالي أن بيريز يريد تحقيق حلم التعاقد مع نيمار
بشرط التخلص من جاريث بيل بسعر جيد في الصيف الحالي لتوفير الأموال اللازمة لصفقة
نيمار.
ويصر زيدان على ضم بول بوجبا نجم مانشستر يوينايتد الإنجليزي في الصيف
الحالي مما يعني صعوبة الجمع بين نيمار وبوبا معًا في الميركاتو الصيفي.
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