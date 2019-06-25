جماعات يسارية هندية تحتج على زيارة بومبيو
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:47 م
ترجمة منار طارق
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خرج مئات من أنصار الجماعات اليسارية في مسيرة في العاصمة الهندية احتجاجًا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ونددوا بالسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط.
سار المتظاهرون في وسط نيودلهي، وحملوا لافتات كتب عليها "لا للحرب على إيران" ورددوا شعارات مثل "ارفعوا أيديكم عن إيران، ارفعوا أيديكم!"
يسافر بومبيو إلى الهند بعد زيارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في رحلة تهدف إلى بناء تحالف عالمي لمواجهة إيران. وتراقب شرطة مكافحة الشغب الشوارع اليوم الثلاثاء قبل وصول مايك بومبو المقررة في وقت لاحق من المساء.
سار المتظاهرون في وسط نيودلهي، وحملوا لافتات كتب عليها "لا للحرب على إيران" ورددوا شعارات مثل "ارفعوا أيديكم عن إيران، ارفعوا أيديكم!"
يسافر بومبيو إلى الهند بعد زيارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في رحلة تهدف إلى بناء تحالف عالمي لمواجهة إيران. وتراقب شرطة مكافحة الشغب الشوارع اليوم الثلاثاء قبل وصول مايك بومبو المقررة في وقت لاحق من المساء.
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