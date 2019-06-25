صدمة روسية لأمريكا بشأن حادث إسقاط الطائرة من قبل إيران

اشتدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ أن أسقطت طهران طائرة أمريكية بدون طيار، حيث أكدت إيران أنها انتهكت أجواء البلاد.





وفي غضون ذلك، اتهمت واشنطن طهران بمهاجمة ناقلات النفط في خليج عمان، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية.





وصرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في مفاوضات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بأن الجيش الروسي لديه معلومات تفيد بأن الطائرة الأمريكية بدون طيار التي تم تدميرها في حادث وقع في 20 يونيو، أُسقطت في المجال الجوي الإيراني، مما يؤكد المعلومات التى قُدمت سابقا من قبل طهران، رغم نفى الولايات المتحدة.





وأسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية الطائرة الأمريكية التي كانت تحلق فوق مضيق هرمز، وذكرت طهران أن الطائرة بدون طيار قد انتهكت مجالها الجوي وفشلت في الاستجابة لتحذير متعدد، وقدمت في وقت لاحق خرائط، تبين مسار رحلة الطائرة بدون طيار.