أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:32 ص
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في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا أسعار الذهب في السوق المصري، ولمعرفة الأسعار اليوم الثلاثاء 25-6-2019 عبر الفيديو التالي:
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