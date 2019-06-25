أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019

في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا أسعار الذهب في السوق المصري، ولمعرفة الأسعار اليوم الثلاثاء 25-6-2019 عبر الفيديو التالي:



