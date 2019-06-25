فتح باب التقديم للدراسات العليا بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية (تعرف على المواعيد)

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أعلن مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، فتح باب التقدم لفصل الخريف لجميع كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية لمرحلة الدراسات العليا (دبلوم - ماجيستير- دكتوراه) لعام ( ٢٠٢٠٢٠١٩) على النحو التالى:



١-كلية الآداب من ٨١ ٢٠١٩ الى ٢٠١٩٨١٥.



٢_كلية الحقوق الطلاب الجدد (اول دبلوم ) من ٢٠١٩٨١١ حتى ٢٠١٩٨١٦ والطلاب الذين سبق لهم الحصول على اول دبلوم ويرغبون فى التسجيل بالفصل الاول من الدبلوم الثانى، والطلاب الراغبين فى استكمال المقررات والمعيدين والوافيدين من ٢٠١٩٩١ حتى ٢٠١٩٩٦.



٣- كلية التجارة من ٢٠١٩٧١ حتى ٢٠١٩٨٢٩.



٤- معهد البحوث الطبية من ٢٠١٩٧١ حتى ٢٠١٩٨٢٢



٥-معهد الدراسات العليا والبحوث من ٢٠١٩٧١ حتى ٢٠١٩٨١٥



٦-كلية التربية الرياضية للبنات من ٢٠١٩٧١ حتى ٢٠١٩٨١٥



٧- كلية طب الأسنان من ٢٠١٩٧١ حتى ٢٠١٩٨٨



٨- كلية العلوم ٢٠١٩٧١ حتى ٢٠١٩٨٨



٩- المعهد العالي للصحة العامة ٢٠١٩٧١ حتى ٢٠١٩٨٨



١٠- كلية الطب البيطري ٢٠١٩٧١ حتى ٢٠١٩٨٨



١١- كلية التمريض من ٢٠١٩٧٧ حتى ٢٠١٩٨٢٩



١٢-كلية الصيدلة من ٢٠١٩٨١ حتى ٢٠١٩٨٣٠



١٣- كلية التربية من ٢٠١٩٨٣ حتى ٢٠١٩٩١٤



١٤- كلية التربية للطفولة المبكرة من ٢٠١٩٨١ حتى ٢٠١٩٨٣١



١٥- كلية التربية الرياضية للبنين من ٢٠١٩٨١ حتى ٢٠١٩٨٣١



١٦- كلية الهندسة من ٢٠١٩٧١ حتى ٢٠١٩٨٣١



١٧- كلية الزراعة من ٢٠١٩٧١٥ حتى ٢٠١٩٩١٥



١٨- كلية التربية النوعية من ٢٠١٩٧١٥ حتى ٢٠١٩٩١



١٩- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية من ٢٠١٩٧١٥ حتى ٢٠١٩٩١



٢٠- كلية زراعة سابا باشا من ٢٠١٩٧١ حتى ٢٠١٩٧٣١



٢١- كلية السياحة والفنادق من ٢٠١٩٧١ حتى ٢٠١٩٧٣١



٢٢- كلية الطب من ٢٠١٩٧٦ حتى ٢٠١٩٧٣١



٢٣- كلية الفنون الجميلة ٢٠١٩٨١٥ حتى ٢٠١٩٩٣٠



وذلك فقا لقرار مجالس الكليات والمعاهد.