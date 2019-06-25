سجلت أسعار اللحوم في الأسواق، اليوم الثلاثاء 25-6-2019، نفس معدلاتها السابقة، وسط توزارن بين الطلب والعرض خلال الفترة الحالية.





وتراوح سعر الكيلو ما بين 110 إلى150 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 130 إلى 160 جنيهًا؛ لتكون محافظة الفيوم الأعلى سعرًا.



