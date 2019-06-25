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أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء 25-6-2019

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:02 ص
أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء 25-6-2019
اسعار اللحوم
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الفجر الاقتصادي
 
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سجلت أسعار اللحوم في الأسواق، اليوم الثلاثاء 25-6-2019، نفس معدلاتها السابقة، وسط توزارن بين الطلب والعرض خلال الفترة الحالية. 

وتراوح سعر الكيلو ما بين 110 إلى150 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 130 إلى 160 جنيهًا؛ لتكون محافظة الفيوم الأعلى سعرًا.

وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 100 إلى 150 جنيهًا لتسجل محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة البحر الأحمر ما بين 100إلى 140 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 120إلى 150جنيهًا، لتكون محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا
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