ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرفي على فوائد الخيار المذهلة

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:08 ص
تعرفي على فوائد الخيار المذهلة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يعتبر نبات الخيار من الخضار الموجودة بكثرة داخل الثلاجات في كل منزل، ومفيد جدا للبشرة والشعر، ومن أهم فوائده المذهلة التي يجب أن تعرفينها ما يلي:

مصدر للفيتامينات- يفقد الجسم صيفا الكثير من المواد المفيدة، مثل فيتامينات A و B و C، التي تعزّز منظومة المناعة وتحمي من التعب، ويتميز الخيار بقدرته على تعويض هذه المواد بالنسبة للجسم. ويمكن زيادة فعالية الخيار من خلال مزج عصيره مع عصير السبانخ والجزر.
 
يحسن عمل الدماغ-  الخيار مصدر مهم للحصول على مركبات الفلافونيل المضادة للأكسدة، وهي مركبات تحسّن النبضات العصبية وكذلك نوعية الإشارات العصبية المتبادلة بين خلايا الدماغ.

يخفف رد الفعل على الإجهاد- يحتوي الخيار على نسبة عالية من مجموعة فيتامين В (فيتامين B1 وفيتامين B5 وفيتامين B7) التي تخفف حالة القلق وعواقب الإجهاد.

عملية الهضم- يحسّن الخيار عملية الهضم في الجسم، لاحتوائه على عنصرين مهمين لعملية الهضم وهما الماء والألياف الغذائية.

يحافظ على وظيفة القلب- يحتوي الخيار على عنصر البوتاسيوم، الذي يحسّن عملية تنظيم مستوى ضغط الدم، وهو أيضا مسؤول عن نقل النبضات العصبية، التي تقلّص عضلة القلب وتؤثر على وظيفة القلب.
Advertisements
المزيد عن: فوائد مذهلة فوائد الخيار المذهلة للبشرة فوائد الخيار الصحية فوائد الخيار الخيار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون
-
x
19:00
-
غينيا بيساو
غانا
-
x
22:00
-
بنين