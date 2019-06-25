"الحلبي": اجتماعات "2+2" مع روسيا تؤكد ثقل مصر

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قال اللوا هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التنسيق بين مصر وروسيا هام وضروري، لوجود عدد كبير من الملفات بينهما توافق كبير في الرؤى.



وأشار "الحلبي"، خلال لقاء خاص عبر سكايب ببرنامج "أخبار مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن صيغة اجتماعات "2+2" بين مصر وروسيا، تعد مؤشر قوي على ثقل مصر، واستمرارية تلك الآلية تؤكد قوة العلاقة بين البلدين.



وأضاف أن الحرب على الإرهاب احتلت جانب كبير من المباحثات بين وزيري الخارجية والدفاع للبلدين، مؤكدًا أن هناك تعاون كبير بين البلدين في هذا المجال.

