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عاجل.. منتخب مصر يعاقب "بطل" واقعة التحرش بطريقة خاصة

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:07 ص
عاجل.. منتخب مصر يعاقب بطل واقعة التحرش بطريقة خاصة
عمرو وردة
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الفجر الرياضي
 
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استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري على خروج عمرو وردة صانع ألعاب الفريق من حسابات مباراة الكونغو الديمقراطية غدًا في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية 2019.

 

وينوي خافيير أجيري عدم مشاركة عمرو وردة في مباراة الكونغو الديمقراطية تحسبًا لغضب الجماهير ضده بعد الأزمة المثارة لمحاولة فتح علاقة مع عارضة أزياء عبر موقع "انستجرام".

 

وتأتي رغبة أجيري في استبعاد عمرو وردة كنوع من العقاب له وللحفاظ عليه من أي ضغوط قد يتعرض لها من الجماهير إذا شارك أمام الكونغو الديمقراطية وسط هذه الأجواء المشتعلة.


كان عمرو وردة قد تورط مع أحمد حسن كوكا ومحمود الونش في محاولة فتح أحاديث مع عارضة أزياء عبر السوشيال ميديا.



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