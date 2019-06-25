عاجل.. منتخب مصر يعاقب "بطل" واقعة التحرش بطريقة خاصة
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:07 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري على خروج عمرو وردة صانع ألعاب الفريق من حسابات مباراة الكونغو الديمقراطية غدًا في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية 2019.
وينوي خافيير أجيري عدم مشاركة عمرو وردة في
مباراة الكونغو الديمقراطية تحسبًا لغضب الجماهير ضده بعد الأزمة المثارة لمحاولة
فتح علاقة مع عارضة أزياء عبر موقع "انستجرام".
وتأتي رغبة أجيري في استبعاد عمرو وردة كنوع من العقاب له وللحفاظ
عليه من أي ضغوط قد يتعرض لها من الجماهير إذا شارك أمام الكونغو الديمقراطية وسط
هذه الأجواء المشتعلة.
كان عمرو وردة قد تورط مع أحمد حسن كوكا ومحمود الونش في محاولة فتح أحاديث مع عارضة أزياء عبر السوشيال ميديا.
Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر كاس الامم افريقية عمرو وردة امم افريقيا 2019 التحرش اخبار الرياضة أمم الإفريقيا
- مدرب المنتخب يجهز مفاجأة لـ"كوكا"
- يلا شوت اونلاين| مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر اليوم 26-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN
- مفاجأة في تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية
- أول رد فعل من منتخب مصر على اتهامات التحرش بعارضة الأزياء
- عاجل.. رد فعل "أجيري" على اتهامات "رباعي" المنتخب بالتحرش
- عاجل.. منتخب مصر يكشف حقيقة واقعة التحرش ويغلق التحقيقات
- أول تصرف من عمرو وردة ردا على اتهامه بالتحرش بعارضة الأزياء
- مفاجأة كبرى.. أجيري يخطط لـ3 تعديلات نارية في تشكيل مصر أمام الكونغو
- أحمد موسى: منتخبنا يحتاج دعم كل مواطن.. وأرفض تشويه صورة اللاعبين
- تامر أمين عن واقعة "فتاة الانستجرام": ما ينفعش وردة يتحرش بمحمد رمضان