ولي العهد يلتقط سيلفي مع طفل بأحد مطاعم جدة

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لبّى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رغبة طفل في التقاط صورة معه بعدما لاحظ الطفلُ وجود ولي العهد مع وزير الخارجية الأمريكي.



وكان ولي العهد ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد تناولا طعام الغداء في أحد مطاعم كورنيش جدة.



ونشر المصور الملكي بندر الجلعود مقطع فيديو لولي العهد مع الطفل الذي بدت عليه علامات السعادة بهذه اللحظة التي لطالما تمناها.



وكان بومبيو وصل إلى المملكة في زيارة رسمية حيث استقبله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم.



وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

