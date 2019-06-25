حساب المواطن يوضح شروط استحقاق المرأة كمستقل من الدعم .. اعرف موعد صرف الدفعة العشرين
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:52 ص
Advertisements
Advertisements
أكد حساب المواطن على الشروط والضوابط التي يتم من خلالها تسجيل المرأة كمستقل في برنامج حساب المواطن، حيث تلقّت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالًا هامًا من مواطن جاء فيه، زوجتي من ذوات الاحتياجات الخاصة هل يحقّ لها التقديم باستقلالية في حساب المواطن؟.
شروط استحقاق المرأة كمستقل في حساب المواطن
وأجاب حساب المواطن على سؤال المواطن قائلًا: "بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية "المهجورة، متزوجة من غير سعودي ، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب" مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.
وأضاف حساب المواطن: أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.
تفاصيل الدفعة 19 من حساب المواطن
وكان برنامج حساب المواطن أودع يوم 10 يونيو الجاري، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.4 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 45 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 19 دفعة أكثر من 342 مليون ريال.
كما تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر أغسطس المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي اضغط هنا.
ويستمر التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين من الدعم في العاشر من شهر يوليو المقبل.
شروط الأهلية والاستحقاق من دعم حساب المواطن
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
|لمعرفة جميع المعلومات عن حساب المواطن
|تحديث حساب المواطن
التسجيل في حساب المواطن
Advertisements
المزيد عن: موقع حساب المواطن الرسمي موقع حساب المواطن رقم حساب المواطن حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حاسبة حساب المواطن تسجيل في حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تحديث حساب المواطن التسجيل في حساب المواطن
- تعرف على الحد المانع من الحصول على دعم حساب المواطن
- حساب المواطن يوضح أمر هام بشأن عمر المستقل.. تعرف عليه
- شروط ومتطلبات تسجيل الفرد المستقل في حساب المواطن
- حساب المواطن يعلن موعد إيداع الدعم للدفعة العشرين .. تسجيل حساب المواطن مستمر عبر هذا الرابط
- حساب المواطن يحدد موعد إيداع الدعم للدفعة الـ20 .. إليك رابط تسجيل حساب المواطن
- شروط إرفاق فاتورة الكهرباء في برنامج حساب المواطن
- حساب المواطن يُجيب على سؤال: "ما هي الطريقة الصحيحة لاحتساب تاريخ الميلاد؟"
- حساب المواطن يكشف شروط معايير الاستحقاق عبر هذا الرابط
- اعرف موعد إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن .. إليك طريقة التسجيل في الدفعة الـ 21
- حساب المواطن .. ننشر رابط التحقق من نتائج الأهلية للدورة العشرين من دعم البرنامج