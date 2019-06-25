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تعليق مثير من ترامب ردًا على امرأة اتهمته باغتصابها (صورة)

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:07 ص
تعليق مثير من ترامب ردًا على امرأة اتهمته باغتصابها (صورة)
ترامب
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وكالات
 
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتهام إي جين كارول، الكاتبة والصحفية الأمريكية له بالاعتداء الجنسي عليها، إنها "ليست النوع" الذي يرغبه من النساء.

 

ونفى ترامب مقابلة مع موقع وصحيفة "ذا هيل" ما قالته كارول إن ترامب اعتدى عليها جنسياً خلال فترة التسعينيات في غرفة تجربة الملابس في أحد متاجر نيويورك.

 

ورد ترامب على ما قالته كارول، الصحفية في مجلة إيل، في كتاب جديد لها:

 

"سأقولها باحترام كبير: أولا إنها ليست نوعي. ثانيا، هذا لم يحدث أبدا، لم يحدث أبدا، حسنا؟".

 

وأضاف ترامب في اللقاء الذي  أجري في مكتبه بالبيت الابيض أن كارول كانت "تكذب تماما" عندما روت ادعاءاتها، وتابع: "لا أعرف شيئا عن هذه المرأة. لا أعرف شيئا عنها".

 

ونشرت مجلة "نيويورك"، الأسبوع الماضي، مقتطفات من كتاب جديد لها قالت فيه إنها التقت بترامب عن طريق الصدفة في متجر "بيرغدورف غودمان" للملابس في مانهاتن، قبل أن يطلب رأيها بشأن شراء ملابس داخلية لمرأة لم يسمها. ثم وعلى سبيل المزاح اقترح أن تقوم هي بتجربة الملابس.

 

​وتابعت: "في اللحظة التي أغلق فيها باب غرفة تبديل الملابس، اندفع باتجاهي ودفعني نحو الحائط وتسبب بارتطام رأسي بشدة ووضع فمه على شفتي".

 

وأضافت كارول أن ترامب ثبتها على الحائط قبل أن تتمكن من دفعه بعيدا عنها والهرب من غرفة تجربة الملابس.

 

تعليق مثير من ترامب ردًا على امرأة اتهمته باغتصابها (صورة)
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