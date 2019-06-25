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الأرصاد: طقس شديد الحرارة على الشرقية والوسطى

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 09:57 ص
الأرصاد: طقس شديد الحرارة على الشرقية والوسطى
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، أن يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة ورياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة

وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

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