عائلة دي ليخت تزف خبرا سعيدا لبرشلونة

ذكرت تقارير إسبانية اليوم الثلاثاء، عن وجود أحداث جديدة بشأن المدافع أساكس الهولندي ماتياس دي ليخت وانتقاله لناديه الجديد في الانتقالات الصيفية الحالية.





وتبعاً للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" فإن الشاب الهولندي مازال يتابع جميع العروض المقدمة له، وأبرزها الانضمام للفريق الكتالوني.





وكشفت الصحيفة أن وكيل دي ليخت، الإيطالي مينو رايولا، يحاوال اقناع دي ليخت للانضمام إلى يوفنتوس، ولكن عائلة الهولندي تفضل التواجد ببرشلونة خلال الموسم القادم.





وأفادت أيضا أن صاحب ال23 عام يتعرض لإغراءات أيضًا، من أجل اللعب بجوار ليونيل ميسي ودي يونج زميله السابق في أياكس والمنتقل حديثا الى برشلونة.





وأوضحت إن باريس سان جيرمان عرض على الشاب الهولندي راتب ضخم يصل لـ 15 مليون يورو، بينما قدم يوفنتوس 12 مليونًا وفي الأخير برشلونة بـ 6 ملايين فقط.



