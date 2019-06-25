اليوم.. مؤتمر صحفي لأجيري حول مباراة الكونغو

قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة خافيير أجيرى، عقد مؤتمرًا صحفيًا فى الحادية عشرة والنصف صباح اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة ضمن المؤتمرات الصحفية لمدربى فرق المجموعة للحديث عن مباراتى الجولة الثانية.









ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية فى المجموعة الأولى بأمم أفريقيا 2019 أمام الكونغو فى العاشرة مساء غدٍ الأربعاء.





يذكر أن منتخب مصر فاز فى الجولة الأولى أمام زيمبابوى بهدف نظيف سجله تريزيجيه.