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عب النصر السابق على رادار الفيصلي

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 06:11 ص
عب النصر السابق على رادار الفيصلي
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محمد أيمن
 
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كشفت تقارير صحفية سعودية، عن اقتراب لاعب الوسط السعودي إبراهيم غالب، لاعب النصر السابق، من الإنتقال لصفوف الفيصلي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إبراهيم غالب وصل إلى مراحل متقدمة في اتفاقه مع الفيصلي، ومن المنتظر أن يوقع على عقد لمدة عام خلال الأيام المقبلة.

ويذكر أن نادي النصر فرط في خدمات اللاعب بعدما أبلغه في الشهر الماضي بعدم تجديد تعاقده، ليصبح اللاعب بإمكانه الإنتقال الحر إلى أي نادي يختاره.
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