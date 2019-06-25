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عرض "Spider-Man: Far From Home" بالسعودية 5 يوليو المقبل

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:29 ص
عرض Spider-Man: Far From Home بالسعودية 5 يوليو المقبل
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تتستقبل دور العرض السعودية يوم 5 يوليو المقبل فيلم فيلم الأكشن والأبطال الخارقين  Spider-Man: Far From Home ، من انتاح شركة مارفل 

وأزاحت الشرك الستار عن ملامح الفيلم الجديد الذى يأتى بعنوان Spider-Man: Far From Home، بتريللر جديد كشف عن العديد من لقطات الجزء القادم من السلسلة الشهيرة.

الفيلم بطولة توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

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