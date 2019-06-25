خطة ذكية من برشلونة لإعادة نيمار إلى كامب نو

أكدت تقارير إسبانية بأن ​برشلونة​ الإسباني يواصل محاولاته لاستعادة الدولي البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا نجم ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية.





وأفادت صحيفة البايس الإسبانية بأن إدارة البلوجرانا طلبت المساعدة المالية من رعاة الفريق لتسهيل مهمة التعاقد مع نيمار.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يعلم صعوبة عودة نيمار مالياً بعدما رفض باريس سان جيرمان العرض الأخير من لضم النجم البرازيلي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان يرغب في الحصول على 300 مليون يورو لبيع نيمار في الصيف الحالي والذي ضمه النادي في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو من برشلونة.