زيدان يرفض ضم هدف برشلونة

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لا يرغب في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسى في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأشار موقع Le10 Sport الفرنسي إلى أن فلورنتينو بيري ز رئيس ريال مدريد يرغب في ضم نيمار دا سيلفا إلى الملكي وقطع الطريق على برشلونة الذي يطمح في استعادته مجدداً في حين لا يفكر زيدان في التعاقد مع النجم البرازيلي.



وأكد الموقع الفرنسي أن زيدان أخطر فلورنتينو بيريز بأنه لا يريد نيمار فى تشكيلة ريال مدريد في الموسم المقبل.

وذكر الموقع بأن تقارير صحفية أكدت رغبة باريس سان جيرمان في بيع نيمار الصيف الحالي مقابل 300 مليون يورو.