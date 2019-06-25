هيفاء وهبي لـ "نسور قرطاج": كلنا أمل ترجعوا تعوضوا بالفوز





عبرت النجمة اللبنانية هيفاء عن دعمها لمنتخب تونس

بعد تعادله في أولى مبارياته بالبطولة أمام منتخب أنجولا.

وكتبت هيفاء وهبي تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر قالت فيها: "إن شاء الله الحظ حليفكم في المباريات القادمة.. المنتخب

العربي، وكلنا أمل أن نسور قرطاج يرجعوا يعوضوا بالفوز".

وكان المنتخب

تعادل بالأمس بهدف لمثله في أولى مبارياته بالبطولة أمام منتخب أنجولا.