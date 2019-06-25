هيفاء وهبي لـ "نسور قرطاج": كلنا أمل ترجعوا تعوضوا بالفوز
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 04:58 ص
Advertisements
Advertisements
عبرت النجمة اللبنانية هيفاء عن دعمها لمنتخب تونس بعد تعادله في أولى مبارياته بالبطولة أمام منتخب أنجولا.
وكتبت هيفاء وهبي تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر قالت فيها: "إن شاء الله الحظ حليفكم في المباريات القادمة.. المنتخب التونسي العربي، وكلنا أمل أن نسور قرطاج يرجعوا يعوضوا بالفوز".
وكان المنتخب التونسي تعادل بالأمس بهدف لمثله في أولى مبارياته بالبطولة أمام منتخب أنجولا.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- نسور قرطاج ينتصرون على منظم البطولة الإفريقية لكرة اليد
- نسور قرطاج لكرة اليد تقضي على أحلام المنتخب الكونغولي
- موعد مباراة مصر وتونس اليوم السبت 27-1-2018 بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد
- بن عمر يسابق الزمن للمشاركة مع تونس في المونديال
- كيف دعم نجوم الفن نسور قرطاج أمام إنجلترا؟
- درة للمنتخب التونسي: "نسور قرطاج يارب"
- بنتيجة 36-30.. المنتخب التونسي يحقق فوزه الأول في مونديال اليد بالدنمارك