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نيمار يصدم باريس سان جيرمان

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 04:54 ص
نيمار يصدم باريس سان جيرمان
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محمد أيمن
 
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فجرت بعض المصادر الصحفية مفاجأة من العيار الثقيل بعد ان أكدت إبلاغ البرازيلي نيمار جونيور إدارة ناديه بقراره النهائي بشأن بقاءه في قلعة " حديقة الأمراء " أو العودة لبرشلونة الاسباني.


وفي تقرير نشرته قناة " تيليفوت " الفرنسية أكدت أن نيمار أبلغ المسؤولون في النادي الباريسي أنه يصر على مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأضافت أن البارسا يكثف المفاوضات خلال الفترة الحالية من أجل التعاقد مع البرازيلي وإعادته للكامب نو من جديد بعد رحيله عن الفريق خلال موسمين خلال 222 مليون يورو.


ولفتت إلى أن إدارة الفريق لا تستبعد عودة نيمار حتى في حالة تم التوقيع مع جريزمان خاصةً أن الثنائي سوف يكلف الفريق رحيل ديمبلي وكوتينيو.
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