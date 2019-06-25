نيمار يصدم باريس سان جيرمان



فجرت بعض المصادر الصحفية مفاجأة من العيار الثقيل بعد ان أكدت إبلاغ البرازيلي نيمار جونيور إدارة ناديه بقراره النهائي بشأن بقاءه في قلعة " حديقة الأمراء " أو العودة لبرشلونة الاسباني.





وفي تقرير نشرته قناة " تيليفوت " الفرنسية أكدت أن نيمار أبلغ المسؤولون في النادي الباريسي أنه يصر على مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأضافت أن البارسا يكثف المفاوضات خلال الفترة الحالية من أجل التعاقد مع البرازيلي وإعادته للكامب نو من جديد بعد رحيله عن الفريق خلال موسمين خلال 222 مليون يورو.