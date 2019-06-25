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ليا مخول تطلق أغنية "Ay Amor" باللغة الإسبانية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 04:33 ص
ليا مخول تطلق أغنية Ay Amor باللغة الإسبانية
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أطلقت مُغنّية البوب ليا مخّول أغنيتها المُنفردة "Ay Amor" التي تخطّت من خلالها مرّة جديدة حاجز اللغة. فبعد أن غنّت بالعربيّة والإنكليزيّة والفرنسيّة، فاجئت ليا جمهورها بهذه الأغنية اللاتينيّة التي تُذكرّهم بالنجمة العالميّة شاكيرا. فـ"Ay Amor" أغنيّة حماسيّة يبرز من خلالها شغف ليا بالموسيقى وموهبتها في الرقص.

وقد تعاونت ليا في هذا العمل مع فنّانين من مُختلف أنحاء العالم منهم Rubi Castillo من تكساس الذي لحّن الأغنية وكتب أيضاً كلماتها إلى جانب أمين نجّار وRyan Morales  الذي قام بعمليّة التوزيع.


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