سواريز يوجه صفعة لبرشلونة ويؤكد رحيله
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 04:27 ص
محمد أيمن
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أكد دينيس سواريز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني أنه يرغب الرحيل عن قلعة البلوجرانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
ووضح اللاعب أنه لا يعلم وجهته حتى الآن في تصريحات نقلتها صحيفة " سبورت " الكتالونية كما أكد أن الخيار الأول أمامه لسيلتا فيجو وأقتنع بأنه في يوم من الأيام سوى ألعب لهذا النادي الكبير.
وواصل صاحب الخمسة وعشرين عاماً انه مازال يتوفر على أكثر من أسبوع من أجل تحديد مستقبله لكن الأمر الأكيد أنه لن يبقى وسيرحل.
وكانت بعض المصادر الصحفية قد أكدت إقتراب دينيس سواريز من الرحيل إلى فالنسيا إلا أن اللاعب منح سيلتا فيجو الأمل بتلك التصريحات التي أدلى بها.
يذكر أن سواريز سبق وأن لعب في الموسم المنتهي ستة أشهر مع الأرسنال على سبيل الإعارة قبل أن يرفض المدفعجية تمديد التعاقد وضمه بشكل نهائي بسبب عدم مشاركته بسبب الإصابة ليعود مجدداً إلى النادي الكتالوني.
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