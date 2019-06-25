مجزرة في ريال مدريد.. عرض 12 لاعبًا للبيع بالميركاتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يحتاج للحصول على المال حاليًا بعد التعاقد مع لاعبين ب 303 مليون يورو.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي عرض 12 نجم للبيع هذا الصيف وذلك عقب انضمام ماركوس لورينتي إلى أتلتيكو مدريد مقابل 40 مليون يورو. وجاءت تشكيلة الفريق المعروض للبيع في ريال مدريد هذا الصيف كالآتي :-





حراسة المرمى: كيلور نافاس





الدفاع: ثيو هيرنانديز وخيسوس فاييخو وناتشو فيرنانديز ولوكاس فاسكيز





الوسط: داني سيبايوس وإيسكو وماتيو كوفاسيتش





الهجوم: جاريث بيل وخاميس رودريجيز وراؤول دي توماس وماريانو دياز





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يطمح في بيع 13 لاعبا في الصيف الحالي بجانب إعارة لاعبين آخرين مثل النرويجي مارتين أوديجارد الذي يقترب من الانضمام لصفوف ريال سوسيداد بعقد إعارة لمدة موسمين.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رحيل الويلزي جاريث بيل يعتبر الصفقة الأصعب في ريال مدريد في الصيف الحالي بسبب رغبة النجم الويلزي في الاستمرار مع الملكي الموسم المقبل للحصول على راتب مالي ضخم من الميرينجي.