مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباريات نارية في دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، حيث انتهى دور المجموعات منذ قليل في كل المواجهات.





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة جميع مباريات بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جميع مواعيد مباريات دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا.





- البرازيل vs باراجواي .. يوم الجمعة 28 يونيو في الساعة الثانية والنصف صباحاً.





- الأرجنتين vs فنزويلا .. يوم الجمعة 28 يونيو في الساعة التاسعة مساءً.





- كولومبيا vs تشيلي .. يوم السبت 29 يونيو في الساعة الواحدة صباحاً.





- الأوروجواي vs بيرو .. يوم السبت 29 يونيو في الساعة التاسعة مساءً.