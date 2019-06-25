ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:37 ص
مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباريات نارية في دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، حيث انتهى دور المجموعات منذ قليل في كل المواجهات.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة جميع مباريات بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جميع مواعيد مباريات دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا.

- البرازيل vs باراجواي .. يوم الجمعة 28 يونيو في الساعة الثانية والنصف صباحاً.

- الأرجنتين vs فنزويلا .. يوم الجمعة 28 يونيو في الساعة التاسعة مساءً.

- كولومبيا vs تشيلي .. يوم السبت 29 يونيو في الساعة الواحدة صباحاً.

- الأوروجواي vs بيرو .. يوم السبت 29 يونيو في الساعة التاسعة مساءً.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون
-
x
19:00
-
غينيا بيساو
غانا
-
x
22:00
-
بنين