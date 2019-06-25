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المغرب يعلن إرسال مسؤولا من وزارة المالية لمؤتمر البحرين الاقتصادية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:34 ص
المغرب يعلن إرسال مسؤولا من وزارة المالية لمؤتمر البحرين الاقتصادية
محمد السادس ملك المغرب
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قالت وزارة الخارجية المغربية، الاثنين، إن مسئولا من وزارة الاقتصاد والمالية سيمثل البلاد فى مؤتمر البحرين، بشأن خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام فى الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

ولم تقدم وزارة الخارجية مزيدا من التفاصيل، بشأن هوية المسئول لكنها قالت إن المملكة لا تزال ملتزمة بحل الدولتين. وتظاهر الآلاف أمس الأحد فى شوارع الرباط للتعبير عن رفضهم لخطة السلام فى الشرق الأوسط.


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