مانشستر يونايتد يحصن نجم الفريق

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاثنين من العاصمة البريطانية لندن أن إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الأنجليزي تخشى رحيل ماركوس راشفورد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في ظل عدم التوصل إلى حلول وسط فيما يخص تمديد التعاقد.





وقالت صحيفة " ذا صن " البريطانية ان الشياطين الحمر قرروا تفعيل بند التمديد لمدة إثني عشر شهراً في عقد راشفورد الذي ينتهي عقده الحالي في شهر يونيو من العام 2020 بعد أن ربطت تقارير صحفية اللاعب بالرحيل والإنتقال إلى برشلونة الاسباني.





يذكر ان راشفورد سبق وأن تم تصعيده إلى الفريق الاول بمانشستر يونايتد في العام 2016 وخاض مع الفريق 138 مباراة نجح في تسجيل 34 هدف وصنع 18 آخرين. أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاثنين من العاصمة البريطانية لندن أن إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الأنجليزي تخشى رحيل ماركوس راشفورد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في ظل عدم التوصل إلى حلول وسط فيما يخص تمديد التعاقد.





وقالت صحيفة " ذا صن " البريطانية ان الشياطين الحمر قرروا تفعيل بند التمديد لمدة إثني عشر شهراً في عقد راشفورد الذي ينتهي عقده الحالي في شهر يونيو من العام 2020 بعد أن ربطت تقارير صحفية اللاعب بالرحيل والإنتقال إلى برشلونة الاسباني.





يذكر ان راشفورد سبق وأن تم تصعيده إلى الفريق الاول بمانشستر يونايتد في العام 2016 وخاض مع الفريق 138 مباراة نجح في تسجيل 34 هدف وصنع 18 آخرين.