مواجهات نارية في ربع نهائي كوبا أمريكا (تعرف عليها)

Advertisements



انتهى منذ قليل دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام نسختها الحالية في البرازيل، حيث تأهل لدور الربع نهائي 8 منتخبات من الثلاث مجموعات.



وأسفرت مواجهات الدور القادم عن 4 مباريات نارية :-



1- البرازيل vs الباراجواي.



2- الأرجنتين vs فنزويلا.



3- كولومبيا vs تشيلي.



4- الأوروجواي vs بيرو.



وسوف يلتقي الفائز من المواجهة الأولى، ضد الفائز من المواجهة الثانية في الدور النصف نهائي، بينما سيلتقي الفائز من المواجهة الثالثة، مع الفائز من المواجهة الرابعة.