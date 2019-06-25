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مواجهات نارية في ربع نهائي كوبا أمريكا (تعرف عليها)

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:17 ص
مواجهات نارية في ربع نهائي كوبا أمريكا (تعرف عليها)
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أحمد عصام
 
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انتهى منذ قليل دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام نسختها الحالية في البرازيل، حيث تأهل لدور الربع نهائي 8 منتخبات من الثلاث مجموعات.

وأسفرت مواجهات الدور القادم عن 4 مباريات نارية :- 

1- البرازيل vs الباراجواي.

2- الأرجنتين vs فنزويلا.

3- كولومبيا vs تشيلي.

4- الأوروجواي vs بيرو.

وسوف يلتقي الفائز من المواجهة الأولى، ضد الفائز من المواجهة الثانية في الدور النصف نهائي، بينما سيلتقي الفائز من المواجهة الثالثة، مع الفائز من المواجهة الرابعة.
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