نتيجة الصف الأول الثانوي النظام الجديد 2019





ننشر نتيجة الصف الأول الثانوي النظام الجديد "التابلت"، عقب إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، نتيجة الصف الأول الثانوي النظام الجديد، خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، ونقدم رابط نتيجة الصف الأول الثانوي لعام 2019.





نتيجة الصف الأول الثانوي - موقع وزارة التربية والتعليم

وقال شوقي، في المؤتمر الصحفي، إنّ الطلاب اكتسبوا مهارات جديدة بالفعل، وأنّ نسبة النجاح العامة 91.4%، مؤكدة تطوير التعليم بهدف اكتساب الطلاب مهارات تقاس بمقاييس عالمية وليست المصرية.





رابط نتيجة الصف الأول الثانوي

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، أن الطلاب يمكنهم معرفة النجاح أو الرسوب ابتداء من اليوم وحتى الخميس المقبل على موقع الوزارة.





رابط نتيجة الصف الأول الثانوي في النظام الجديد من هــــنــــــــــــــا





وأعلن وزير التربية والتعليم، أمس الاثنين، نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018- 2019.





وأوضح الوزير، أن نسبة النجاح في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي، 2018- 2019، 91.4 %.





جاء هذا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم الاثنين، بديوان عام وزارة التربية والتعليم؛ لإعلان نتيجة امتحان نهاية العام الدراسي 2018- 2019، للصف الأول الثانوي (نتيجة أولى ثانوي).





وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات نهاية العام الدراسي 2018- 2019، خلال الفترة من 19 مايو إلى 1 يونيو الماضي، وفقا لنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات الفهم لدى الطلاب وليس الحفظ، وأدوا الامتحان إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت، باستثناء طلاب 500 مدرسة امتحنوا ورقيا لعدم جاهزية مدارسهم من الناحية التكنولوجية.





ونشرت الوزارة الرابط الخاص بالنتيجة.. اضغط هـــــــنـــــــــــــــــــــــــــا





وقالت وزارة التربية والتعليم، إن معنى كلمة فرصة إلزامية ثانية التي تظهر لطلاب الصف الاول الثانوي أن الطالب سيخوض امتحانات الدور الثاني أي معناها الدارج "ملحق".





وأكدت الوزارة: "نحن نحاول عدم استخدام كلمة راسب حرصا علي نفسية الأولاد واولياء الامور ولكن بعض المبرمجين استخدموها سهوا".