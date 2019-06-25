ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كوبا أمريكا.. ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوز أوروجواي على تشيلي

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:02 ص
كوبا أمريكا.. ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوز أوروجواي على تشيلي
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
حقق منتخب الأوروجواي فوزا هاما، على منتخب تشيلي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وحسم المنتخب الأوروجوياني صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بهذا الفوز برصيد 7 نقاط من انتصاراين وتعادل وحيد أمام منتخب اليابان.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي :- 

1- أوروجواي 7 نقاط.

2- تشيلي 6 نقاط.

3- اليابان نقطتين.

4- الاكوادور نقطة واحدة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك ما هو المنتخب العربي المرشح للوصول لنهائي أمم إفريقيا ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون
-
x
19:00
-
غينيا بيساو
غانا
-
x
22:00
-
بنين