كوبا أمريكا.. ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوز أوروجواي على تشيلي

حقق منتخب الأوروجواي فوزا هاما، على منتخب تشيلي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.





وحسم المنتخب الأوروجوياني صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بهذا الفوز برصيد 7 نقاط من انتصاراين وتعادل وحيد أمام منتخب اليابان.





ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي :-





1- أوروجواي 7 نقاط.





2- تشيلي 6 نقاط.





3- اليابان نقطتين.





4- الاكوادور نقطة واحدة.