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"لو عندك مشكلة".. "التعليم" توضح كيفية تصرف طلاب أولى ثانوي بسبب "عطل السيستم"

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 02:57 ص
لو عندك مشكلة.. التعليم توضح كيفية تصرف طلاب أولى ثانوي بسبب عطل السيستم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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ريم محمود
 
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في حالة وجود شكوى لطالب في الصف الأولى الثانوي، بأنه قد أغلق "السيستم" عليه أثناء الامتحان، فعليه التقدم بشكوى وسيتم فحصها، وإن اتضح صدق كلامه ينجح قانونيًا هذا في حالة خوضه الامتحانات إلكترونيا.

وأكدت الوزارة، في رسالة لطلاب الصف الأول الثانوي: "كما يمكن قبول التظلم ورقيًا في حالة الامتحانات الورقية فقط وهناك قرار وزاري منظم لذلك".
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