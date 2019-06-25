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فيديو.. أوروجواي تخطف صدارة المجموعة من تشيلي.. وتعادل محبط بين اليابان والأكوادور

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 02:57 ص
فيديو.. أوروجواي تخطف صدارة المجموعة من تشيلي.. وتعادل محبط بين اليابان والأكوادور
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أحمد عصام
 
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نجح منتخب الأوروجواي في تحقيق الفوز على منتخب تشيلي، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وسجل ايدسون كافاني هدف المباراة الوحيد لمنتخب أوروجواي في الدقيقة 82 من عمر اللقاء، وجاء ذلك بعد مباراة مثيرة بين الطرفين وإضاعة العديد من الفرص.

وخطف منتخب أوروجواي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل منتخب تشيلي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط فقط.

وتعادل منتخب اليابان مع منتخب الأكوادور بنتيجة هدف لكل متتخب، مما اخرج المنتخبين من بطولة كوبا أمريكا في تلك النسخة.
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