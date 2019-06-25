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هل اعتزل شاروخان بعد فشل فيلم "زيرو"؟

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 02:57 ص
هل اعتزل شاروخان بعد فشل فيلم زيرو؟
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نفى الممثل الهندي واسع الشعبية شاروخان الذي صُدم بفشل فيلمه الأخير "زيرو"، الانخراط مرة أخرى في أي عمل فني جديد، وأكد أنه لم يستقر حتى الآن على اختيار سيناريو معين، وأنه بهذا النفي قد وضع حدًا للشائعات.

كان النجم البوليوودي، قد أدلى باعترافه في المقابلة التي نشرتها عدة صحف، وقال إنه ليس لديه أفلام "الآن"، بعدما تعرض فيلمه الأخير للقصف في شباك التذاكر، مشيرًا أن "قلبه" لا يطاوعه على الدخول في اختبار جديد في الوقت الحالي.

وقال شاروخ، المعروف لمعجبيه اختصارًا باسم SRK، "ليس لدي أية أفلام الآن، ولا أعمل على أي فيلم، كنت عندما انتهي من فيلم، اشتبك في فيلم جديد عادة في غضون من 3-4 أشهر، لكن الآن أفضل قضاء الوقت مع أطفالي والعائلة".

وكانت هناك شائعات عن أن شاروخان يجري محادثات مع صناع فيلم السيرة الذاتية "راكيش شارما"، أو مع المخرج الكبير سانجاي ليلا بهانسالي، وكانت هناك تقارير أيضا أنه سيعود مع جزء جديد من "دون 3".

يأتي قرار شاروخان بالتوقف مؤقتًا عن تقديم أية أعمال فنية جديدة، بعد نتائج أفلامه الأربعة الأخيرة، "ديلوالي"، "عزيزي زينداجي"، "فان" و"زيرو" في شباك التذاكر، لمن ليس من الواضح ما إذا كان قرار عدم اتخاذ المزيد من المشاريع الآن يرتبط أيضا بسلسلة الإخفاقات تلك التي ضربته في مقتل.


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