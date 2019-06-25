بالرقم القومي.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي لعام 2019 - موقع وزارة التربية والتعليم

بعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي، أمس الاثنين، للعام الدراسي 2018/2019، تنشر الفجر رابط جديد لنتيجة الصف الأول الثانوي لعام 2019، الذي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين.





نتيجة الصف الأول الثانوي

وقال شوقي، في المؤتمر الصحفي، إنّ الطلاب اكتسبوا مهارات جديدة بالفعل، وأنّ نسبة النجاح العامة 91.4%، مؤكدة تطوير التعليم بهدف اكتساب الطلاب مهارات تقاس بمقاييس عالمية وليست المصرية.





رابط جديد نتيجة الصف الأول الثانوي

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، أن الطلاب يمكنهم معرفة النجاح أو الرسوب ابتداء من اليوم وحتى الخميس المقبل على موقع الوزارة.





نتيجة الصف الأول الثانوي في النظام الجديد من هــــنــــــــــــــا (الرابط الجديد).





وأعلن وزير التربية والتعليم، أمس الاثنين، نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018- 2019.





وأوضح الوزير، أن نسبة النجاح في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي، 2018- 2019، 91.4 %.





جاء هذا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم الاثنين، بديوان عام وزارة التربية والتعليم؛ لإعلان نتيجة امتحان نهاية العام الدراسي 2018- 2019، للصف الأول الثانوي (نتيجة أولى ثانوي).





وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات نهاية العام الدراسي 2018- 2019، خلال الفترة من 19 مايو إلى 1 يونيو الماضي، وفقا لنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات الفهم لدى الطلاب وليس الحفظ، وأدوا الامتحان إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت، باستثناء طلاب 500 مدرسة امتحنوا ورقيا لعدم جاهزية مدارسهم من الناحية التكنولوجية.





ونشرت الوزارة الرابط الخاص بالنتيجة.. اضغط هنا





وقالت وزارة التربية والتعليم، إن معنى كلمة فرصة إلزامية ثانية التي تظهر لطلاب الصف الاول الثانوي أن الطالب سيخوض امتحانات الدور الثاني أي معناها الدارج "ملحق".





وأكدت الوزارة: "نحن نحاول عدم استخدام كلمة راسب حرصا علي نفسية الأولاد واولياء الامور ولكن بعض المبرمجين استخدموها سهوا".





نتيجة أولى ثانوي.. من هــــنــــــــــــــا



