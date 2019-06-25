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إشادات واسعة بديانا حداد بعد إهدائها السعودية "سيوف العز" (فيديو)

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 02:45 ص
إشادات واسعة بديانا حداد بعد إهدائها السعودية سيوف العز (فيديو)
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أعادت الفنانة ديانا حداد، تسجيل الأغنية الوطنية "سيوف العز" بصوتها في إهداء منها للمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها الحكيمة.

 


وحققت الأغنية نجاحًا فور عرضها على قناة ديانا حداد بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وأعربت ديانا حداد عن فخرها وإعتزازها بالمملكة وشعبها وقيادتها التي صنعت مجداً مختلفاً للسعودية، وأكدت حبها لهذا الوطن العربي الأصيل الذي يرفع الرأس به في جميع أنحاء العالم.


يذكر أن الأغنية سجلت منذ أربعة عقود من كلمات سمو الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن والحان الفنان القدير محمد عبده عام 1975، 



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