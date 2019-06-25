عبدالمنعم السيد: 7.7 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال هذا العام
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 02:47 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مصر استطاعت خلال العام المالي الحالي معدل نمو اقتصادي حوالي 5.3%.
وأضاف السيد، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن هذا تحقق نتيجة عدة عوامل، أولها الاستقرار السياسي، وتوفير بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار، هناك استثمار مباشر دخل الدولة هذا العام حوالي 7.7 مليار دولار.
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن معدلا السياحة تجاوزت 9 مليارات دولار، وارتفعت إيرادات قناة السويس، وهذا ساهم في تحقيق وفرة في الدولار، وزيادة الاستثمار.
وأضاف السيد، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن هذا تحقق نتيجة عدة عوامل، أولها الاستقرار السياسي، وتوفير بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار، هناك استثمار مباشر دخل الدولة هذا العام حوالي 7.7 مليار دولار.
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن معدلا السياحة تجاوزت 9 مليارات دولار، وارتفعت إيرادات قناة السويس، وهذا ساهم في تحقيق وفرة في الدولار، وزيادة الاستثمار.
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