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مشاهير هوليوود يطالبون بتقديم ترامب إلى العدالة بتهمة التواطؤ! (فيديو)

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 02:23 ص
مشاهير هوليوود يطالبون بتقديم ترامب إلى العدالة بتهمة التواطؤ! (فيديو)
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انضم الممثل الهوليوودي الشهير روبرت دي نيرو وكاتب السيناريو المعروف ستيفن كينغ إلى قائمة ممثلي عالم السينما والميديا في اتهاماتهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتواطؤ مع موسكو.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته بوابة NowThis الإخبارية، مجموعة من مشاهير السينما، باختصاصاتهم المختلفة، يتعاقبون بتعليقات "تبرهن" على تواطؤ ترامب مع روسيا للفوز بالانتخابات الرئاسية عام 2016.

وذكرت قناة Fox News الأمريكية، أن مجموعة المشاهير لا تزال ترى أن الوقائع والدلائل الواردة في تقرير المحقق روبرت مولر، الذي برأ ترامب من تهمة التواطؤ، تشير بوضوح إلى تواطؤ ترامب مع روسيا.

ويطالب المشاهير ومنهم مارتن شين وروزي بيريز ولورنس فيشبورن، بتقديم رئيس البيت الأبيض إلى العدالة.

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