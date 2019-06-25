تصريحات مثيرة من رودريجيز بشأن مستقبله

أثارت تصريحات خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد ومنتخب كولومبيا، الجدل بشأن مصيره مع النادي الملكي سواء الرحيل أو البقاء وذلك خلال الصيف الحالي.





وقال رودريجيز، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الآن، أركز فقط مع المنتخب على بطولة كوبا أمريكا، لا أعرف وجهتي المقبلة، لكنني أحتاج إلى الهدوء حتى أساعد منتخب بلادي في تلك البطولة".





وتابع حديثه: "القرار النهائي بشأن مستقبلي يرجع إلى ريال مدريد، لكنني أعتقد أن هناك بعض الأشخاص الذين يسيطرون على القرارات في النادي ولا استطيع مواجهتهم".





وأوضح الكولومبي الدولي أنه لم يتحدث مع زين الدين زيدان مدرب الريال بشأن مصيره مع الملكي.





الجدير بالذكر أن رودريجيز عاد إلى ريال مدريد بعد قضاء موسمين مع بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة إلا أن الصحف الاسبانية تؤكد عدم حاجة زيدان لخدمات الكولومبي.