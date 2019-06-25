زيدان يتمنى تتويج هذا المنتخب بأمم أفريقيا؟

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن رغبته في تتويج منتخب الجزائر بأمم أفريقيا 2019 والمقامة حاليًا في مصر من أجل الشعب الجزائري وذلك عقب فوز الجزائر بالأمس على كينيا بهدفين نظيفين في المباراة

التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة من البطولة.



وقال زيدان في تصريحات نقلتها شبكة beIN sports :"نريد أن نرى منتخب الجزائر يلعب بشكل جيد من أجل الشعب".