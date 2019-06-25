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زيدان يتمنى تتويج هذا المنتخب بأمم أفريقيا؟

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:37 ص
زيدان يتمنى تتويج هذا المنتخب بأمم أفريقيا؟
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ريهام عبد المحسن
 
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أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن رغبته في تتويج منتخب الجزائر بأمم أفريقيا 2019 والمقامة حاليًا في مصر من أجل الشعب الجزائري وذلك عقب فوز الجزائر بالأمس على كينيا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة من البطولة.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها شبكة beIN sports :"نريد أن نرى منتخب الجزائر يلعب بشكل جيد من أجل الشعب".

وعن رغبته في تتويج الجزائر، اختتم زيدان تصريحاته قائلاً : "أريد ذلك من أجل خروج الشعب إلى الشوارع للاحتفال".
يذكر أن الجزائر فازت بأمم إفريقيا مرة واحدة في 1990.
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