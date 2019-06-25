دانى ألفيش يحلم بالعودة لبرشلونة

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أفادت تقارير صحفية إسبانية، إن البرازيلي دانى ألفيش لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي يريد العوذة لبرشلونة مجدداً خلال الموسم المقبل.



وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب يريد أن يختتم مسيرته الكروية مع فريقه السابق برشلونة ولكن ستكون الأمور صعبة فة عودته من جديد.



وذكرت الماركا، سببين يمنعان عوذة اللاعب الأول هو إنه إنتقد من قبل إدارة الفريق الإسبانى والسبب الثانى هو عدم الإحتياج لظهير أيمن فى ظل تواجد البرتغالى نيلسون سيميدو والإسبانى سيرجيو روبيرتو.