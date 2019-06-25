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ديابي أفضل لاعب في مباراة مالي وموريتانيا

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:21 ص
ديابي أفضل لاعب في مباراة مالي وموريتانيا
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علي نبوي
 
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أعلنت اللجنة الفنية لبطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩، فوز عبد الله ديابي بجائزة افضل لاعب في مباراة منتخب مالي أمام موريتانيا.

وقدم ديابي مستوى مميز للغاية مع منتخب مالي حيث أحرز الهدف الأول من تصويبة مميزة من خارج منطقة الجزاء.

ويحتل منتخب مالي صدارة المجموعة الخامسة برصيد ٣ نقاط، فيما يأتي منتخبا تونس وأنجولا في المركزين الثالث والثالث، بنقطة لكل منهما، بينما يتذيل الفريق الموريتاني المجموعة بدون أي نقطة.

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