ديابي أفضل لاعب في مباراة مالي وموريتانيا

أعلنت اللجنة الفنية لبطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩، فوز عبد الله ديابي بجائزة افضل لاعب في مباراة منتخب مالي أمام موريتانيا.

وقدم ديابي مستوى مميز للغاية مع منتخب مالي حيث أحرز الهدف الأول من تصويبة مميزة من خارج منطقة الجزاء.