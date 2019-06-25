الفتح يواصل تدعيم صفوفه بمدافع جديد

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي، عن تعاقده مع المدافع محمد ناجي، لمدة ثلاثة مواسم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً: "إدارة نادي الفتح توقع مع المدافع "محمد ناجي" لتمثيل النموذجي لـ ٣ سنوات".

وبذلك يواصل نادي الفتح تدعيم صفوفه منذ تولي سعد العفالق رئاسة النادي، بعدما نجح في التوقيع صباح اليوم مع المدافع صقر عطيف.

ووقع ناجي مع الفريق بناءًا على مطالب فتحي الجبال، المدير الفني للفريق الأول لنادي الفتح، قادمًا من صفوف نادي الجيل.