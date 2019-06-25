سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25/6/2019
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:06 ص
الفجر الاقتصادي
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تأثرت العملات الأجنبية من التوترات الجيوسياسية التى زادت مع اسقاط ايران لطائرة أمريكية، إلا أن الريال السعودي حافظ على توازنه بعد أن شهدت اضطربات طفيفة ما بين التراجع والارتفاع، الا أنه استقر فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليحافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري علي الثبات، وسبق أن ارتفع الطلب علي الريال خلال موسم عمرة رمضان، مع وجود توقعات بارتفاع الطلب والسعر مع اقتراب موسم الحج وأصبحت أسعار الريال السعودي وفقًا لأخر تحديث على النحو التالى:
سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.45 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.38 جنيه للشراء
4.51 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
|البنوك المصرية
|سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
|4.4592
|4.4864
|سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
|4.45
|4.4879
|سعر الريال السعودي في بنك مصر
|4.4558
|4.4879
|سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
|4.42384
|4.47988
|أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
|4.435
|4.48
|أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي
|4.4610
|4.4932
|أسعار الريال السعودي في بنك عودة
|4.4531
|4.4799
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