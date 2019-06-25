سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25/6/2019

تأثرت العملات الأجنبية من التوترات الجيوسياسية التى زادت مع اسقاط ايران لطائرة أمريكية، إلا أن الريال السعودي حافظ على توازنه بعد أن شهدت اضطربات طفيفة ما بين التراجع والارتفاع، الا أنه استقر فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليحافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري علي الثبات، وسبق أن ارتفع الطلب علي الريال خلال موسم عمرة رمضان، مع وجود توقعات بارتفاع الطلب والسعر مع اقتراب موسم الحج وأصبحت أسعار الريال السعودي وفقًا لأخر تحديث على النحو التالى:





سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.45 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.38 جنيه للشراء

4.51 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.42 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.41 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع







