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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25/6/2019

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 12:06 ص
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25/6/2019
سعر الريال السعودي أمام الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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تأثرت العملات الأجنبية من التوترات الجيوسياسية التى زادت مع اسقاط ايران لطائرة أمريكية، إلا أن الريال السعودي حافظ على توازنه بعد أن شهدت اضطربات طفيفة ما بين التراجع والارتفاع، الا أنه استقر فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليحافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري علي الثبات، وسبق أن ارتفع الطلب علي الريال خلال موسم عمرة رمضان، مع وجود توقعات بارتفاع الطلب والسعر مع اقتراب موسم الحج وأصبحت أسعار الريال السعودي وفقًا لأخر تحديث على النحو التالى:

سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.45 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.38 جنيه للشراء
4.51 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع


البنوك المصريةسعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصريسعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري4.45924.4864
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري4.454.4879
سعر الريال السعودي في بنك مصر4.45584.4879
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية4.423844.47988
أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي4.4354.48
أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي4.46104.4932
أسعار الريال السعودي في بنك عودة4.45314.4799
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