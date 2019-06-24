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استبعاد جويل تاجوي من منتخب الكاميرون في مشهد مؤثر

الإثنين 24/يونيو/2019 - 11:59 م
استبعاد جويل تاجوي من منتخب الكاميرون في مشهد مؤثر
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علي نبوي
 
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نشرت صفحة الاتحاد الكاميروني بيانا عبر صفحتها على "تويتر" والذي تضمن "أخبار سيئة من بعثة المنتخب، باستبعاد جويل تاجوي من قائمة الـ23 لاعبا بأمم إفريقيا مصر 2019.

واللاعب لن يكون قادرا على المشاركة في البطولة بعد التقارير الطبية، من جانب ويليام نجاتشو طبيب الفريق والذي أكد على وجود خلل في الشريان التاجي للاعب أثناء معسكر قطر والذي تم تأكيده في مصر، مع وجود خطر على حياته بالتعرض لموت مفاجئ".

وأوضح البيان "تم استقبال نبأ استبعاد تاجوي بحزن شديد في معسكر الكاميرون من الجهاز الفني واللاعبين ولم يسيطروا على دموعهم، تم تقديم استئناف لدى كاف من أجل قبول استبدال اللاعب".

يذكر أن التقرير الطبي للاعب أثبت وجود خللا في الشريان التاجي بالقلب، والذي قد يتسبب في تعرض حياة اللاعب للخطر في حالة المجهود الزائد.
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